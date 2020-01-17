Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti
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Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti

Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honcharuk Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'e istifasını sunduğuğunu açıkladı. Honcharuk'un istifa kararı, Zelenskiy'i eleştirdiği iddialarının ardından geldi

17.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:28
Zelensky'i eleştirdiği iddia edilen Ukrayna Başbakanı Honcharuk istifa etti

Başbakanı Oleksiy Honcharuk, Volodimir Zelenskiy'e istifasını sunduğunu açıkladı. İstifa kararı Zelenskiy'i eleştiren bir ses kaydığının internete düşmesinin ardından geldi. Honcharuk'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, "Cumhurbaşkanı Zelenskiy ekonomiden anlamıyor." deniliyor.


Ağustos 2019'da göreve gelen Honcharuk "Cumhurbaşkanı'na olan saygımı ve güvenime ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmak için istifa dilekçesi sundum" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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