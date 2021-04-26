Zelenskiy, Donbas'ın, Çernobil gibi yaşamın olmadığı bir "yasak bölge"ye dönüşmesini istemediğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'ın, Çernobil'deki trajedi gibi yaşamın olmadığı bir "yasak bölge"ye dönüşmesini istemediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'ın, Çernobil'deki trajedi gibi yaşamın olmadığı bir "yasak bölge"ye dönüşmesini istemediğini ifade etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Çernobil faciasının 35. senesini anma etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Zelenskiy, gelecekte benzeri faciaların önlenmesi için Çernobil'in tarihinin eğitim ve bilim müfredatına eklenmesi gerektiğini belirtti.

Facia gerçekleştiği zaman radyoaktif bulutun Ukrayna, Belarus, Rusya ve pek çok ülkeye ulaştığını hatırlatan Zelenskiy, 600 bin kişinin bölgenin tasfiyesinde görev aldığını ve hayatları pahasına facianın büyümesini engellediklerine dikkati çekti.

Zelenskiy, Çernobil'deki trajedinin sonuçlarının ortada olduğunu ve yaşamın olmadığı "yasak bölge" diye bir terim kullandıklarını belirterek, "Donbas'ta da aynı trajedinin yaşanmasını istemiyorum. Donbas'ın 'yasak bölge'ye dönüşmesini istemiyorum. Kimse zamanda geri gidip Çernobil faciasını engelleyemez ancak işgal altındaki Donbas'ta bu trajedinin olmasını engellemek için elimizden geleni hala yapabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz