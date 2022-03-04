"Zelenski Polonya'ya kaçtı" iddialarına Ukrayna'dan yanıt geldi: Görevinin başında - Haberler

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"Zelenski Polonya'ya kaçtı" iddialarına Ukrayna'dan yanıt geldi: Görevinin başında

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ülkeden ayrıldığını ve şu anda Polonya'da olduğunu iddia etti. Ancak Ukrayna Yüksek Şûrası, Zelenski'nin kaçtığı iddialarını yalanlayarak Kiev'de görevinin başında olduğu belirtti.

Rusya Federasyonu Devlet Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrıldığını iddia etti. Volodin, "Zelenski Ukrayna'dan ayrıldı. Verhovna Rada milletvekilleri ona Lviv'de ulaşamadıklarını söylediler. Şu anda Polonya'da" ifadelerini kullandı.

İDDİA YALANLANDI

Ukrayna Yüksek Şûrası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kaçtığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrılmadığı ve Kiev'de olduğu belirtildi.

"HALKININ YANINDA"

Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un da resmi Telegram hesabından paylaşılan haberde, Zelenski'yle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlandı. Ukrinform takipçilerine, "Bu doğru değil, Zelenski Kiev'de. Halkının yanında" notunu gönderdi.

Servet Uzun
Servet Uzun
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