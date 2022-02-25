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Zelenski'den İtalya Başbakanı Draghi'ye serzeniş

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Zelenski'den İtalya Başbakanı Draghi'ye serzeniş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bazı bölgelerde çatışmaların sert geçtiğini ve insanların öldüğünü belirterek İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye serzenişte bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bazı bölgelerde çatışmaların sert geçtiğini ve insanların öldüğünü belirterek İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye serzenişte bulundu.

Zelenski mesajında "Bugün saat 10: 30'da Chernihiv, Hostomel ve Melitopol girişlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. Bir dahaki sefere, Mario Draghi ile belirli bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım. Bu arada Ukrayna halkı için savaşmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Zelenski'den İtalya Başbakanı Draghi'ye serzeniş

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Ölü, Dünya, Haberler

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