Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara sözleri | Seni Sordum Yıldızlara şarkı sözleri nelerdir?
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Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara sözleri | Seni Sordum Yıldızlara şarkı sözleri nelerdir?

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Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara sözleri | Seni Sordum Yıldızlara şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Seni Sordum Yıldızlara şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Seni Sordum Yıldızlara' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara sözleri nelerdir?

SENİ SORDUM YILDIZLARA SÖZLERİ

Mevsimlerden ilkbaharken

Gönüllere aşk dolarken

Sevenler hep eş ararken

Neden benden kaçıverdin

Sevenler hep eş ararken

Neden benden kaçıverdin

Seni sordum yıldızlara

Seni sordum yalnızlara

Seni sordum kuşlara

Uçan kuşlara

Hani beni seviyordun

Yalnız benle gülüyordun

Yokluğumda özlüyordun

Neden benden bıkıverdin

Yokluğumda özlüyordun

Neden benden bıkıverdin

Seni sordum yıldızlara

Seni sordum yalnızlara

Seni sordum kuşlara

Uçan kuşlara

Leylaklarla acıyordun

Mutluluklar saçıyordun

Seni sevdim biliyordun

Neden bana küsüverdin

Seni sevdim biliyordun

Neden bana küsüverdin

Seni sordum yıldızlara

Seni sordum yalnızlara

Seni sordum kuşlara

Uçan kuşlara

İsmini hep anar oldum

Hiç dinmeyen acı duydum

Gidişinle harap oldum

Neden benden kaçıverdin

Gidişinle harap oldum

Neden benden kaçıverdin

Seni sordum yıldızlara

Seni sordum yalnızlara

Seni sordum kuşlara

Uçan kuşlara

Uçan kuşlara

Uçan kuşlara

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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