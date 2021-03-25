Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara sözleri | Seni Sordum Yıldızlara şarkı sözleri nelerdir?
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Seni Sordum Yıldızlara şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Seni Sordum Yıldızlara' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Seni Sordum Yıldızlara sözleri nelerdir?
SENİ SORDUM YILDIZLARA SÖZLERİ
Mevsimlerden ilkbaharken
Gönüllere aşk dolarken
Sevenler hep eş ararken
Neden benden kaçıverdin
Sevenler hep eş ararken
Neden benden kaçıverdin
Seni sordum yıldızlara
Seni sordum yalnızlara
Seni sordum kuşlara
Uçan kuşlara
Hani beni seviyordun
Yalnız benle gülüyordun
Yokluğumda özlüyordun
Neden benden bıkıverdin
Yokluğumda özlüyordun
Neden benden bıkıverdin
Seni sordum yıldızlara
Seni sordum yalnızlara
Seni sordum kuşlara
Uçan kuşlara
Leylaklarla acıyordun
Mutluluklar saçıyordun
Seni sevdim biliyordun
Neden bana küsüverdin
Seni sevdim biliyordun
Neden bana küsüverdin
Seni sordum yıldızlara
Seni sordum yalnızlara
Seni sordum kuşlara
Uçan kuşlara
İsmini hep anar oldum
Hiç dinmeyen acı duydum
Gidişinle harap oldum
Neden benden kaçıverdin
Gidişinle harap oldum
Neden benden kaçıverdin
Seni sordum yıldızlara
Seni sordum yalnızlara
Seni sordum kuşlara
Uçan kuşlara
Uçan kuşlara
Uçan kuşlara