Zeki Bilgin'den Başkan Ergün'e Ziyaret

10.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:37

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ağırladı. Manisa'ya yönelik yatırımların ve hizmetlerin görüşüldüğü ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin Manisa'ya ve Saruhanlı'ya yapılacak ve yapılması planlanan projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Bültenler