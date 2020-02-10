Zeki Bilgin'den Başkan Ergün'e Ziyaret
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Zeki Bilgin'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

10.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:37
Zeki Bilgin'den Başkan Ergün'e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı , Belediye Başkanı 'i makamında ağırladı. Manisa'ya yönelik yatırımların ve hizmetlerin görüşüldüğü ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin Manisa'ya ve Saruhanlı'ya yapılacak ve yapılması planlanan projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Bültenler
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