Zekât kimlere verilmez? Diyanet fetvaları!
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Zekât kimlere verilmez? Diyanet fetvaları!

27.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:03
Zekât kimlere verilmez? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Zekât kimlere verilir konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Zekât kimlere verilmez?

Dini konularda araştırma yapanlar Zekât kimlere verilir konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Zekât kimlere verilir konusunda fetva yayınladı. Peki,Zekât kimlere verilir İşte, detaylar

ZEKÂT KİMLERE VERİLMEZ?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Müslüman olmayanlara,

e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

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