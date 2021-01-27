Zekât kimlere verilmez? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Zekât kimlere verilir konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Zekât kimlere verilmez?