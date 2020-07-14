Zehir Hafiye filmi konusu nedir? Zehir Hafiye filmi oyuncuları ve Zehir Hafiye filmi özeti!

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ZEHİR HAFİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde esas kızı oynayan Zeynep üniversiteden tanıştığı Oktay'ı çok sevmektedir. Ancak babası onun bu ilişkisini onaylamamaktadır. Zeynep bir gün evden kaçarken tesadüfen taksi şoförü Cemal ile karşılaşır. Cemal ilk başlarda durumu anlamasa da Zeynep'in durumunu öğrenir.

ZEHİR HAFİYE OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Orhan Aksoy

Oyuncular: Kemal Sunal, Nur Gürkan, Şemsi İnkaya, Mehmet Ali Akpınar, Turgut Özatay

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 1989 (85 dk)

Senaryo: Osman F. Seden, Orhan Aksoy