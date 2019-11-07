Zebun Filmi
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Kenan, başarılı bir iş insanıdır. Eşi Esma ve küçük kızı ile mutlu bir yaşam süren Kenan, gittiği bir iş gezisinden döndüğünde bir takım tuhaflıklara şahit olur. Olanlara anlam veremeyen Kenan, yaşadıklarını iş yoğunluğuna bağlar. Ancak halüsinasyon görmeye başladığında ve artık hayatını kontrol edemez hale geldiğinde durumu yakın arkadaşı olan Burak'a anlatır. Burak'ın da tavsiyesi ile önce psikoloğa ardından da bir hocaya giden Kenan'ın hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kenan, içinde bulunduğu bu kabustan kurtulmak için gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.
Yönetmen: Mesut Erbaş, Hakan Yusufoğulları
Senaryo: Mesut Erbaş, Hakan Yusufoğulları
Oyuncular: Hakan Akgün, Sema Şimşek, Almina Kahraman, Murat Ercanlı, Gül Arcan, Ali Şentürk, Güney Kılıç
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Zebun
Yapımcı Firma: Zer Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 27.03.2020
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