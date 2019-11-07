Zebun Filmi

07.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:58

Kenan, başarılı bir iş insanıdır. Eşi Esma ve küçük kızı ile mutlu bir yaşam süren Kenan, gittiği bir iş gezisinden döndüğünde bir takım tuhaflıklara şahit olur. Olanlara anlam veremeyen Kenan, yaşadıklarını iş yoğunluğuna bağlar. Ancak halüsinasyon görmeye başladığında ve artık hayatını kontrol edemez hale geldiğinde durumu yakın arkadaşı olan Burak'a anlatır. Burak'ın da tavsiyesi ile önce psikoloğa ardından da bir hocaya giden Kenan'ın hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kenan, içinde bulunduğu bu kabustan kurtulmak için gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Mesut Erbaş, Hakan Yusufoğulları

Senaryo: Mesut Erbaş, Hakan Yusufoğulları

Oyuncular: Hakan Akgün, Sema Şimşek, Almina Kahraman, Murat Ercanlı, Gül Arcan, Ali Şentürk, Güney Kılıç

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Zebun

Yapımcı Firma: Zer Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 27.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com