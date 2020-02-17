: Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

17.02.2020 18:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:29

Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, zatürre sebebiyle Yeni Zelanda'daki konserini yarıda bıraktı. John şarkısını söylediği sırada, "Sesimi tamamen kaybettim, şarkı söyleyemiyorum. Gitmem gerekiyor, kusura bakmayın" dedi. John sahneden ancak birkaç asistanının yardımıyla inebildi.

HAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Elton John daha sonra Instagram sayfasında da duygusal bir paylaşım yaparak hayranlarından özür diledi.

John, "Sesimin dayandığı tüm süre boyunca, tüm kalbimi ortaya koyarak şarkı söyledim ve çaldım. Hayalkırıklığı yaşıyorum. Çok üzgünüm. Bu akşamki konser sırasında gösterdiğiniz olağanüstü destek ve sevgi için çok teşekkür ederim. Sonsuza dek minettarım. Sevgilerle, Elton" diye paylaşım yaptı.

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