"Zara bebekleri" ile ilçenin kültürü yaşatılacak
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"Zara bebekleri" ile ilçenin kültürü yaşatılacak

02.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:08

Zara Kaymakamlığı ilçenin kültürünü yaşatmak amacıyla "Zara bebekleri" üretmek için çalışma başlattı.

Zara Kaymakamlığı ilçenin kültürünü yaşatmak amacıyla "Zara bebekleri" üretmek için çalışma başlattı.

Kaymakam Mehmet Sayın, yaptığı açıklamada, "Öğretim Görevlisi Özlem Sayın birlikteliğinde hazırlık çalışması yapılan, ilçemizin kültürünü yansıtan ve önemli değerlerimizden olan köylerimizin geleneksel kıyafetlerinin tanıtımının yapılması amacıyla başlatılan projede ilk ürünler ortaya çıkmaya başladı." dedi.

İlk çalışmada Korkut, Tödürge ve Özköylerin bebek prototiplerinin hazırlandığını ifade eden Sayın, "İlerleyen dönemde diğer köylerimizin de çalışmasının tamamlanmasıyla Zara bebeklerinin seri üretimine geçilmesini hedefliyoruz. Ayrıca Zara bebeklerinin tescil işlemlerine de başlanıldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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