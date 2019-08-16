Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu

16.08.2019 13:51

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK hedefleri vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA