Zamanda Kıvrılma filmi konusu nedir? Zamanda Kıvrılma oyuncuları kim?
Zamanda Kıvrılma, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Zamanda Kıvrılma konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Zamanda Kıvrılma filmi fragmanı da haberimizde.
Film takipçileri ''Zamanda Kıvrılma özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Zamanda Kıvrılma filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.
ZAMANDA KIVRILMA FİLMİ KONUSU
Astrofizikçi bilim adamı Alexander Murry (Chris Pine), zaman ve boyutlarla ilgili birçok önemli çalışmaya imza attığı sırada bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Birçok kişi Murry'nin öldüğünü düşünmektedir, ancak kızı Meg (Storm Reid) ve eşi Kate (Gugu Mbatha-Raw) başka bir boyuta geçmiş olabileceğine inanmaya devam etmektedir. Bir gün Meg'in erkek kardeşi Charles (Deric McCabe), Bayan Hangi, Bayan Neydi ve Bayan Kim adlarında 3 tuhaf kadınla tanışmalarını sağlar. Onlar da Alexander'ın hayatta olduğuna inanmaktadır. Meg, Charles ve Meg'in arkadaşı Calvin (Levi Miller), hayallerine sığmayacak bir dünyaya yolculuk ederek karanlık güçlerle savaşırlar.
ZAMANDA KIVRILMA OYUNCULARI KİM?
Hikayesiyle beğeni toplayan Zamanda Kıvrılma filmi, oyuncu kadrosuyla da heyecanlandırıyor. İşte, Zamanda kıvrılma filmi oyuncuları:
Storm Reid
Oprah Winfrey
Reese Witherspoon
Mindy Kaling
Chris Pine
Levi Miller
Rowan Blanchard
David Oyelowo
André Holland
Gugu Mbatha-Raw
Bellamy Young
Conrad Roberts
Deric McCabe
Zach Galifianakis
Tim Kang
Daniel MacPherson
Will McCormack
Jessica Rockwell