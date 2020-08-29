Zamanda Kıvrılma filmi konusu nedir? Zamanda Kıvrılma oyuncuları kim?
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Zamanda Kıvrılma filmi konusu nedir? Zamanda Kıvrılma oyuncuları kim?

Zamanda Kıvrılma, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Zamanda Kıvrılma konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Zamanda Kıvrılma filmi fragmanı da haberimizde.

29.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:13

Film takipçileri ''Zamanda Kıvrılma özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Zamanda Kıvrılma filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

ZAMANDA KIVRILMA FİLMİ KONUSU

Astrofizikçi bilim adamı Alexander Murry (Chris Pine), zaman ve boyutlarla ilgili birçok önemli çalışmaya imza attığı sırada bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Birçok kişi Murry'nin öldüğünü düşünmektedir, ancak kızı Meg (Storm Reid) ve eşi Kate (Gugu Mbatha-Raw) başka bir boyuta geçmiş olabileceğine inanmaya devam etmektedir. Bir gün Meg'in erkek kardeşi Charles (Deric McCabe), Bayan Hangi, Bayan Neydi ve Bayan Kim adlarında 3 tuhaf kadınla tanışmalarını sağlar. Onlar da Alexander'ın hayatta olduğuna inanmaktadır. Meg, Charles ve Meg'in arkadaşı Calvin (Levi Miller), hayallerine sığmayacak bir dünyaya yolculuk ederek karanlık güçlerle savaşırlar.

ZAMANDA KIVRILMA OYUNCULARI KİM?

Hikayesiyle beğeni toplayan Zamanda Kıvrılma filmi, oyuncu kadrosuyla da heyecanlandırıyor. İşte, Zamanda kıvrılma filmi oyuncuları:

Storm Reid

Oprah Winfrey

Reese Witherspoon

Mindy Kaling

Chris Pine

Levi Miller

Rowan Blanchard

David Oyelowo

André Holland

Gugu Mbatha-Raw

Bellamy Young

Conrad Roberts

Deric McCabe

Zach Galifianakis

Tim Kang

Daniel MacPherson

Will McCormack

Jessica Rockwell

Zamanda Kıvrılma filmi konusu nedir? Zamanda Kıvrılma oyuncuları kim?

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