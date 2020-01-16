Zahide Yetiş'in konuğuna yönelttiği cinsel ilişki sorusu programa damga vurdu
Zahide Yetiş'in "Valla bu işte utanma sıkılma yok. Bana bunu soranlar var" diyerek konuğuna ters ilişki ile soru yöneltmesi programa damga vurdu.
Zahide Yetiş, Show TV ekranlarında sunuculuğunu yaptığı programda Dr. Feridun Kunak'a ilginç bir soru yöneltildi.
"BANA BUNU SORANLAR VAR"
Hemoroid ağrılarının ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu programda Zahide Yetiş, Dr. Feridun Kunak'a "Valla bu işte utanma sıkılma yok. Bana bunu soranlar var. Ben de sizin sesiniz olduğum için sormam lazım. Hocam bazen cinsel hayatta beyler farklı şeyler istiyor. Hanımlar da bazen hayır diyemiyor. Zaten bize göre de günah. Hemoroid ondan kaynaklı olabilir mi?" sorusunu yöneltti.
"KESİNLİKLE ONU YAPMAYINIZ"
Dr. Kunak da Yetiş'e bu soruyu sorduğu için utanmaması gerektiğini belirterek "Kesilikle onu yapmayınız. Çok tehlikeli. İslami açıdan da günahtır. Ayrıca o noktada zarları da yırtabilirsiniz. Çok büyük sıkıntılara sebep olabilir" sözleriyle yanıt verdi.
Haber Videosu: Zahide Yetiş'i konuğuna yönelttiği cinsel ilişki sorusu programa damga vurdu
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Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Kadınla dübüründen ilişkiye giren mel’undur/lanetlenmiştir!’ buyurdu. ”Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ne olmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İslami açıdan içki, kumar ve taciz yasak ama bizim uyaniklar sadece lafta müslümanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aslında utanılacak sey bu işi isteyenler ki herkersin bilincli olması lazım ne derler hak yolu varken ? yollu gidilmez diyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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asıl yuh sa B E soru doğru cevapb tam yerinde tıpta utanma olmaması lazımCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu soruya kizmam zaten islami olarak da aciklamasi yapilmis soruda dogru cevaptaCevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
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bir programda kadın sunucunun bir yabancı adam bu soruyu sorması islama uygun değildir !1 1 Yayından Kaldır
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Yani yuh. Insanlar cikmis televizyonda isleri gucleri yok, konusacak baska sey bulamamis.Cevap Yaz 5 22 Yayından Kaldır
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Bunlarin konusulmasi cok iyi ve cok dogru. Belki ortam yada sekil acisindan tartisilabilir. Ama bana gore problem yok. Dini yondende yok, ki asil bu tur seylerin sorulmasi tesvik ediliyor Islamda. Insanlar bu tur seyleri sormaktan cekinmemeli, utanmamali. Bunlari belki bilmeyen muslumanlarda olabilir cunku. Nekadar buyuk bi gunah oldugunu burdan ogreneceklerse, cok yerinde bir soru olmustur. Ki zaten sadece muslumanlara hitap etmemis hoca. Saglik acisindanda buyuk zararlar verebilir diyor.1 Yayından Kaldır
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Senin niye canın sıkıldı ki, sende mi otarafcısın konuşulur bunlar millet bilgilenmesin mi istiyorsun cahill.5 4 Yayından Kaldır