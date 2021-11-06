Zafer Partisinin yeni genel merkez binası açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zafer Partisinin yeni genel merkez binası açıldı

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Zafer Partisinin yeni genel merkez binası açıldı

Zafer Partisinin yeni genel merkez binası törenle hizmete girdi.

Zafer Partisinin yeni genel merkez binası törenle hizmete girdi.

Balgat'taki açılışta konuşan Genel Başkan Ümit Özdağ, 21. yüzyılı Türk dünyası yüzyılı yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Milli ve dini bayramları bir millet gibi kutlayamadıklarını, sevinç ve acıda birleşmediklerini savunan Özdağ, Türk milletini tekrar milli ülkü etrafında birleştireceklerini ifade etti.

Türkiye'de ağır ekonomik krizin devam ettiğini iddia eden Özdağ, alışveriş merkezleri yerine fabrika kuracakları vaadinde bulundu.

Türkiye'ye büyük göç yaşandığına işaret eden Özdağ, "Türk milletine söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesiyle bir yıl içinde Türkiye'de bir tane sığınmacı kalmayacak. Hepsi vatanlarına geri dönecekler." dedi.

Özdağ, ırkçı değil vatansever olduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından partinin genel merkez binasının açılışı yapıldı.

Zafer Partisinin yeni genel merkez binası açıldı

Zafer Partisinin yeni genel merkez binası açıldı

Zafer Partisinin yeni genel merkez binası açıldı

Zafer Partisinin yeni genel merkez binası açıldı

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...

 Uzmanları bile ürküten tehlike: Beslediğiniz kuş, bulaştıracağı hastalıkla katiliniz olabilir

Uzmanları bile ürküten tehlike: Beslediğiniz kuş, bulaştıracağı hastalıkla katiliniz olabilir

 Türkiye, Etiyopya'da tırmanan çatışmalar nedeniyle ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı

Türkiye, Etiyopya'da tırmanan çatışmalar nedeniyle ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title