Zafer Partisinin yeni genel merkez binası açıldı

Zafer Partisinin yeni genel merkez binası törenle hizmete girdi.

Balgat'taki açılışta konuşan Genel Başkan Ümit Özdağ, 21. yüzyılı Türk dünyası yüzyılı yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Milli ve dini bayramları bir millet gibi kutlayamadıklarını, sevinç ve acıda birleşmediklerini savunan Özdağ, Türk milletini tekrar milli ülkü etrafında birleştireceklerini ifade etti.

Türkiye'de ağır ekonomik krizin devam ettiğini iddia eden Özdağ, alışveriş merkezleri yerine fabrika kuracakları vaadinde bulundu.

Türkiye'ye büyük göç yaşandığına işaret eden Özdağ, "Türk milletine söz veriyoruz. Anadolu Kalesi projesiyle bir yıl içinde Türkiye'de bir tane sığınmacı kalmayacak. Hepsi vatanlarına geri dönecekler." dedi.

Özdağ, ırkçı değil vatansever olduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından partinin genel merkez binasının açılışı yapıldı.