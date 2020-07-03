Zafer Algöz Ve Can Yılmaz'dan yıldızların altında bir ilk
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Zafer Algöz Ve Can Yılmaz'dan yıldızların altında bir ilk

Geçtiğimiz sezondan bu yana KerkiSolfej ile birlikte Türkiye'nin pek çok yerini gezerek seyircisiyle buluşan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, TikTak'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ''Park Et Seyret'' sahnesinde sevenleri ile buluştu.

Zafer Algöz Ve Can Yılmaz'dan yıldızların altında bir ilk
03.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:18

Kerki Solfej'in düzenlediği arabalı etkinliklerde hem kendileri hemde tiyatro adına bir ilke imza atan ikili, ''Burda Olan Burda Kalır'' adını verdikleri stand-up gösterileriyle yıldızların altında muhteşem bir sahne performansına imza attılar.

Covid19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da gerçekleştirilen organizasyon öncesinde araçları dezenfekte edilerek ve ateşleri ölçülerek alana gelen konuklar, yaklaşık üç saat boyunca keyifli anlar yaşadılar. İkilinin yaşanmış hikayelerden derledikleri oyun esnasında alkış yerine korna ve selektör ile sahneyle kucaklaşan misafirler, finalde Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ı araçlarının hemen yanında ve yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde ayakta alkışladılar.

Kaynak: Bültenler

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