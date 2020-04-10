Zabıtalardan polislere marşlı kutlama Zabıtalardan polislere marşlı kutlama Zabıta ekipleri Polis Haftasını unutmadı Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı birlikte mesai yaptıkları polis ekiplerinin 175. yıl dönümü kutlayıp yöreye özgü olan süt şekeri ikramında bulundu.

Zabıtalardan polislere marşlı kutlama

Zabıta ekipleri Polis Haftasını unutmadı

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı birlikte mesai yaptıkları polis ekiplerinin 175. yıl dönümü kutlayıp yöreye özgü olan süt şekeri ikramında bulundu.

Kırıkkale'de, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle zabıta ekipleri Korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı birlikte 7/24 omuz omuza mücadele ettikleri polis ekiplerinin gününü unutmadı. Polis Marşı eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen zabıtalar, sosyal mesafe ve korona tedbirlerine de uyarak polis ekiplerinin gününü kutlayıp, yöreye özgü olan süt şekeri ikramında bulundu.

"Şu anda omuz omuza salgına karşı uğraşıyoruz"

Polis ekipleriyle birlikte Korona virüsü salgınına karşı mücadele ettiklerini belirten Zabıta Müdürü Koray Arslan, "Polis arkadaşlarımızı ziyarette bulunarak Polis Haftalarını kutlamak istedik. Şu anda omuz omuza salgına karşı uğraşıyoruz. İnşallah hep birlikte aşacağız. Bir moral olsun istedik. Sosyal mesafemizi koruyarak bir kutlama yaptık. İnşallah az da olsun ağızlarını tatlandırmak istedik. Bütün emniyet teşkilatının tekrar haftası kutlu olsun. Allah işlerinde kolaylıklar versin" dedi.

Kaynak: İHA