Zabıtadan bayram denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zabıtadan bayram denetimi

Zabıtadan bayram denetimi Osmangazi Belediyesi, ramazan bayramı öncesinde pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

22.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:12

Zabıtadan bayram denetimi

BURSA - Osmangazi Belediyesi, ramazan bayramı öncesinde pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri ramazan ayı boyunca yoğun bir şekilde sürdüren zabıta ekipleri, bayram öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan denetimlerde genel olarak tatlı imalathanelerinde hijyen kurallarına uyulduğu gözlenirken, imalat bölümünde, maske ve bone kullanmadığı tespit edilen bazı işyerlerine ise cezai işlem uygulandı.

Belediye yetkilileri, insan sağlığını etkileyen olumsuzlukları önlemek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Zabıtadan bayram denetimi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Perugia'ya transfer olan Emir Khan Kydyrshaev, İtalya'nın ilk Kırgız futbolcusu oldu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Hande Ataizi Ersin Korkut Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Zabıtadan bayram denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 15:13:30. #1.14#
title