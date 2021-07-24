Zabıta memuru anons yaparak belde halkını düğününe davet etti
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Zabıta memuru anons yaparak belde halkını düğününe davet etti

Zabıta memuru anons yaparak belde halkını düğününe davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde zabıta memuru olarak çalışan Mustafa Çalışkan, 6 bin nüfuslu beldeye davetiye yetiştirmeyeceğinden dolayı damatlık elbisesini giydikten sonra belediye anonsundan tüm belde halkını düğününe davet etti.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde zabıta memuru olarak çalışan Mustafa Çalışkan, 6 bin nüfuslu beldeye davetiye yetiştirmeyeceğinden dolayı damatlık elbisesini giydikten sonra belediye anonsundan tüm belde halkını düğününe davet etti.

Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Mustafa Çalışkan, hayatını Feray Göksu ile birleştirdi. 6 bin nüfuslu beldedeki herkesi düğününe çağırmak isteyen Mustafa Çalışkan, herkese davetiye gönderemeyeceğinden dolayı ilginç bir yönteme başvurdu. Düğün günü damat tıraşını olduktan sonra damatlığını giyerek belediye binasına geçen Mustafa Çalışkan, belediye anonsu ile belde halkını düğününe davet etti.

Neden böyle bir yol seçtiğini anlatan Mustafa Çalışan, "6 bin nüfuslu kasabamıza davetiye yetiştiremeyeceğim için böyle bir yol tercih ettim. Düğünüme anons ile herkesi davet ettim. Düğünüme gelenlere de gelemeyenlere de teşekkür ederim" dedi.

"Düğündeki kalabalık gelini şaşırttı"

Düğünde gönüllerince eğlenen mutlu çiftin nikahı da düğün yerinde kıyıldı. Düğüne gelen kalabalığı görünce şaşırdığını söyleyen gelin Feray Göksu ise, "Düğünüm kalabalık olduğu için çok şaşırdım. Müstakbel eşim Mustafa Çalışkan belediyeden anons edince, bütün herkes geldi çok mutluyum. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düğüne katılımın çok olması nedeniyle oldukça mutlu olan damat ve gelinse sahnede uzun süre dans ederek oynadı. - KARAMAN

Zabıta memuru anons yaparak belde halkını düğününe davet etti
Zabıta memuru anons yaparak belde halkını düğününe davet etti
Zabıta memuru anons yaparak belde halkını düğününe davet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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