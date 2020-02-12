Z kuşağının beklentisi çok, marka sadakati yok!

12.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:07

Tercih ettiği ilk 5 marka

Z kuşağının dünyada en çok tercih ettiği ilk beş marka; Nike, American Eagle, Adidas, Levi's ve Under Armour olarak görünüyor.

En çok kişisel bakıma harcıyorlar

Tekstil markalarının yanı sıra kişisel bakım ürünleri ve eğlence harcamaları bu kuşağın olmazsa olmazları. Yapılan araştırmalara göre son 6 ay içerisinde gerçekleşen harcamaların çok büyük bir kısmını güzellik, kişisel bakım ve sağlık konuları oluşturuyor.

Elektroniğe ilgi duymuyorlar

Z kuşağı sanılanın aksine elektronik aletlere ilgi duymuyor. Bunun sebebi hem henüz pahalı ürünlere bütçelerinin yetmemesi hem de bu cihazların merkezinde bir dünyaya doğmaları.

Denemeden almıyorlar

Uluslararası araştırmalara göre yüzde 57'si online alışverişten çok mağazadan satın alma yapıyor. Bu bilgiler gösteriyor ki Z kuşağı için mağaza içi deneyimi online'dan daha önemli.

Marka sadakati düşük

Henüz yaşlarının küçük olması markalardan ve perakendecilerden neler beklediklerini bilmiyor oldukları anlamına gelmiyor. Hatta diğer jenerasyonlara göre çok daha yüksek. Beklentileri karşılanmayan Z kuşağının bir önceki kuşaklara göre marka sadakati düşük.

Sevmediği ürünü terk ediyor

Bir ürün veya hizmetten aldıkları deneyim olumsuz olduğunda o hizmet veya ürünü terk etme oranı bir önceki kuşaklara göre çok daha fazla.

İhtiyacı yoksa almıyor, para biriktiriyor

Kuşağın yüksek beklentileri hizmet veya ürünün temel işlevselliğinin ötesine uzanıyor. Ellerine para geçtiğinde hızlıca alışverişe koşturmuyorlar, öncelikle bu parayı maksimum faydada nasıl kullanabileceklerini düşünüyor, ihtiyaç duymazlarsa bu parayı biriktirmeyi tercih ediyorlar.

Fenomenleri dinliyorlar

Onları etkileyen en önemli faktörlerden biri de hayranı oldukları fenomenlerin önerileri. Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması da onlara ulaşma yolunda önemli bir araç olabiliyor.

Çevre duyarlılıkları yüksek

Şaşırtıcı bir şekilde Z kuşağı markaların sürdürülebilirlik ve sosyal yardım alanlarında çalışmalar yürüttüklerini görmek istiyor. Araştırmalarda, katılımcıların yüzde 60'ı markaların çevre dostu olmasının çok önemli olduğunu düşünürken, yüzde 49'u da sosyal etki konusunda da aynısını söylüyor.

Kaynak: Bültenler