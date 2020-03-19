YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi dezenfekte edildi
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Dursun Odabaşı, Van, Güncel

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi dezenfekte edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

19.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:03
YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi dezenfekte edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesiyle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde de alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda özel kıyafet giyen ekipler hastanenin poliklinik, laboratuvar, acil servis başta olmak üzere yoğun kullanılan alanları dezenfekte etti.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Virüsün yayılımının önlenmesi için çaba gösterdiklerini belirten İliklerden, halkın yoğun kullandığı alanlarda önlemleri artırdıklarını, ekiplerin belirli periyotlar halinde ilaçlama yaptığını aktardı.

Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ise vatandaşların temas ettiği, yoğun kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini aktardı.

Hastanede önlemleri üst düzeyde aldıklarını vurgulayan Kuşan, "Düzenli yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını koronavirüsün yaygınlaşmasıyla artırdık. Ülkemiz ve dünya gündeminde olan koronavirüse karşı tedbir almak ve halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

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YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi dezenfekte edildi

Kaynak: AA

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YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi dezenfekte edildi

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