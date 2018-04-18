Yyü'de 'Ses Kayıt Stüdyosu' Açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan 'Ses Kayıt Stüdyosu'nun açılışı yapıldı.

YYÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde Cengiz Andiç kültür Merkezinde son teknoloji ürünü cihazlarla donatılan modern bir Ses Kayıt Stüdyosu kuruldu. Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ın katılımıyla açılan stüdyoyu albüm yapmak isteyen vatandaşlar da kullanabilecek.

Açılışın ardına açıklama yapan Rektör Battal, stüdyonun sadece üniversiteye değil Van'da şiir albümü, türkü albümü yapmak isteyen herkese hizmet vereceğini ifade ederek, "Herkes bu imkandan faydalanabilecek. Van'da, hatta bölgede böyle bir ses kayıt stüdyosu yok. Dolayısıyla bölge insanı da buradan faydalanacak. Başta Doç. Dr. Hüseyin Yükrük olmak üzere böyle bir stüdyonun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yükrük ise, artık Van'da profesyonel bir stüdyonun olduğunu belirterek, "Burada her türlü kaydı yapabileceğiz. 20 kişi alabilecek bir salonumuz da var. Orkestraları da kaydedebileceğiz. Van'da bilinen adıyla oturma gecelerinin kayıtlarını yapabileceğimiz büyük bir salonumuz var. Bütün ekipmanımız yeni, son model cihazlarla kayıtlarımızı yapacağız. Bütün bilinen önemli kayıt programlarımız mevcut" şeklinde konuştu.

Ses kayıt stüdyosunda ilk ses kaydı ise Dr. Öğretim Üyesi Metin Barlık'a yapıldı. Programa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - VAN