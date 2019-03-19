Yüzme Yarışlarında Büyük Başarı

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen "Okullar Arası Minikler ve Küçükler Yüzme Yarışması"nda SANKO Okullarının Kız-Erkek Takımı Minikler A Kategorisinde, Kız-Erkek Takımı Minikler B Kategorisinde ve Kız-Erkek Takımı Küçükler Kategorisinde olmak üzere 6 takımı il birincisi oldu.

Minikler A Kategorisinde Duru Kayın, Zeynep Sude Güntekin, Ada Ulusoy, Nur Zorkirişçi, Irmak Zehra Kökmen, Tülay Günsoy, Lara Çehreli, Neva Çayırlı, Dila Suzem Parlak, Hatice Nur Göksular, Bilge Eyşan Güzel'den oluşan kız takımı il birincisi olmayı başardı. "Minikler A Kategorisinde Alperen Göksular, Mustafa Kerem Kaya, Batuhan Kömürcü, Miraç Enes Akbaş, Murat Efe Süzgün, Ahmet Poyraz Kılıç, Berkay Katırcıoğlugil, Hasan Mert Simitçi, Rüzgar Ata Kuday, Doruk Erdoğan ve Emre Can'dan oluşan erkek takımı il birinciliği elde etti.

Minikler B Kategorisinde Beren Kalyoncu, Çınar Özkamalı, Ezgi Bütün, Defne Göçer, Yağmur Diken, İdil Kurt ve Elif Azra Suat'tan oluşan Kız Takımı ve takımı Minikler B Kategorisinde Mehmet Ozan Çağlı, Berke Almacıoğlu, Onur Güzel, Eyüp Mete Öztürk, Oktay Doruk Özuslu ve Çınar Özpineci'den oluşan erkek takımı birinciliğe kulaç attı. Beren Anlaş, Beril Tanrıtanır, İpeksu Bulgan, Defne Su Demirbakan, Canem Evgülü, Irmak Erdem, Defne Evişen ve Azra Çetgin'den oluşam kız takımı "Küçükler Kategorisi"nde, Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Deniz Aksoy, Yiğit Settar Evgülü, Deniz Keskin, Mehmet Ali Öztürk, Mehmet Berat Balık, Ali Mert Kurt ve Fahri Tuna Suat'dan oluşan erkek takımı "Küçükler Kategorisi"nde il birinciliğine uzandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yüzme yarışmasında 6 takımlarının il birinci olmasının yanı sıra, sporcularının bireysel yarışlarda da 53 altın, 13 gümüş ve 16 bronz madalya kazanmalarının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, bu başarıyı sağlayan öğrencileri, Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan'ı, öğretmenler Meltem Kalkan, Muhammed Fatih Karakurt, Ahmet Süral ve Hidayet Uskal'ı kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA