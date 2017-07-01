Yüzme: Avrupa Gençler Şampiyonası

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki milli sporcu finale yükseldi.



İsrai·l'in Netanya kentinde devam eden şampiyonanın 4. gününde, kadınlar 100 metre kurbağalama yarı finalinde yarışan Beste Samancı, 1.10.31'lik derecesiyle finale kalma başarısı gösterdi.



Erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümitcan Güreş ise, 100 metre kelebek yarı finalinde 53.30'luk derecesiyle finale kaldı.



Şampiyona yarın yapılacak yarışmalarla sona erecek. Ümitcan ve Beste'nin final yüzeceği son günde, Yağız Şen 50 metre serbest, Aleyna Özkan da 50 metre kelebekte seçmelere girecek.



Ayrıca 4x200 metre serbest bayan bayrak takımı ile 4x100 metre karışık erkek bayrak takımı da seçmelere katılacak.