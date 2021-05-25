Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne neden oldu
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Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne neden oldu

Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne neden oldu
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Brezilya'da sahil kenarına vuran ölü bir yunus, ekipleri harekete geçirdi. Yunusun ölümü ise yüzgecine dolanmış halde bulunan iç çamaşırına bağlandı. Yetkililer, söz konusu çamaşırın yunusun yüzgecine sıkı sıkıya dolandığını, kemiğe kadar kestiğini ve bu nedenle de hayvanın öldüğünü belirtti.

Denize atılan atıkların deniz canlılarının hayatını nasıl tehlikeye attığı bir kez daha gözler önüne serildi. Brezilya Itapoa'da bir sahil kenarına vuran yunusun ölüm nedeni görenleri şaşkına çevirdi.

YÜZGECİNE DOLANIP KESMİŞ

Bir iç çamaşırı yunusun yüzgeçlerine dolanmış ve yunusun yüzgecini neredeyse kemiğe kadar kesmişti. Hayvana otopsi yapan veteriner ekibi, iç çamaşırının bir süredir yunusa dolanmış olduğuna ve ölümüne katkıda bulunmuş olabileceğine inanıyor.

Yüzgece dolanan tanga, bir yunusun ölümüne sebep oldu

ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

Veteriner ekibinden Giulia Gaglianone, yunusun yüzgecinin çamaşırın etrafına dolandığını, ipin kemiğe kadar kestiğini ve hayvanda kalıcı olarak açık bir yara bıraktığını söyledi. Yunusun ayrıca kulağının bir kısmında ve akciğerlerinde zayıflık, zatürre ve çok sayıda parazit gibi kronik zayıflık belirtileri gösterdiği ifade edildi.

"ATILAN KUMAŞLAR, DENİZ CANLILARI İÇİN TEHDİT"

Yetkililer "Denize atılan kumaşlar, deniz canlıları için tehdit oluşturuyor" derken; pamuk, keten ve ipek gibi doğal kumaşların ayrışmasının aylar aldığını, polyester gibi sentetik kumaşların yok olmasının yüzlerce yıl sürdüğüne dikkat çekiyor. Bununla birlikte denize atılan her atık madde deniz canlıları için bir risk oluşturuyor.

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