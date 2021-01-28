Yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi
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Yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi

28.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:13

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından normalleşme adımlarına kadar pek çok kritik konu görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce yüz yüze eğitim için zikrettiği 15 Şubat'ın; Bilim Kurulu üyeleri tarafından erken bulunduğu, eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşünün ağırlık kazandığı öğrenildi.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın edindiği bilgilere göre dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok önemli konu değerlendirildi.

"ÖĞRETMENLER AŞILANMADAN OKULLAR AÇILMAMALI"

Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin başlaması için daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un işaret ettiği 15 Şubat'ın erken olduğunu düşünürken, sürecin ilerleyişine göre yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması görüşü ağırlık kazandı. Kurul, öğretmenler aşılanmadan okulların açılmaması gerektiğini belirtti.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Bilim Kurulu, restoran ve kafelerin açılması için de vaka sayısının düşmesi ve aşılanma oranın artması gerektiğinin altını çizdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: 15 ŞUBAT'TA OKULLARI AÇMAKLA İLGİLİ İLKE KARARI ALDIK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" demişti.

Selçuk, katıldığı bir canlı yayında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına dair yöneltilen soruya da, "Başlangıçta açılsın veya açılmasın gibi tartışmalar oldukça yoğundu ama şu anda açılsın noktasında ciddi bir beklenti var. Bizim asıl baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinenin alacağı kararlarla bağlantılı. İlke olarak, okulun açılmasını çok önemsiyoruz. Bütün dünyadaki ülkelere baktığımızda başka ülkeler ne kadar açık tuttu? Benzer salgın süreci olan ülkeler dahil. Biz ne kadar açık tuttuk? Bir karşılaştırma yaptığımızda biz aslında çok kontrollü gittik. Bizim okullarımızın açık olma süreci, çok daha az. 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var" yanıtını vermişti.

Yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi
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