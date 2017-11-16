Yüz Nakilli Recep Sert, Bin 500 Lira Borcunu Ödemeyince Tutuklandı (2)

HASTANEYE KALDIRILDI



Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde bir süre önce açtığı kafeteryasına aldığı beyaz eşyaların taksidini ödemediği için tutuklanan Recep Sert, Bursa Açık Cezaevi'nde rahatsızlandı. Bunun üzerine Sert, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs Hastalıkları servisinde tedaviye alınan Recep Sert'e zatürre tanısı konduğu bilrdirildi.