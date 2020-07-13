Yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı Muş'ta caminin çatısındaki yuvadan düşerek ayağı kırılan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Muş'ta caminin çatısındaki yuvadan düşerek ayağı kırılan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kıyık köyünde leyleğin yuvadan düşerek yaralandığını gören Mehmet Şah Güler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine Güler'in evine gelen ekipler, leyleği alarak Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezine teslim etti.

Yapılan kontrollerde ayağının kırıldığı tespit edilen leylek, platin takılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Kaynak: AA