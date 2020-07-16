Yusufçuklar Sarıkamış'ı mesken tuttu
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Yusufçuklar Sarıkamış'ı mesken tuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde rengarenk yusufçuk böcekleri hem doğaya güzellik katıyor hem de üstlendikleri görevlerle doğal dengenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

16.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:10

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde rengarenk yusufçuk böcekleri hem doğaya güzellik katıyor hem de üstlendikleri görevlerle doğal dengenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Sarıçam ormanları, biyolojik çeşitliliği ve zengin florasıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Sarıkamış ilçesinde yusufçuk böcekleri, Hançerli, Sulu Dere ve Keklik vadilerini mesken tuttu.

Yusufçuk böcekleri, ilçeye gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yusufçuk böceğinin çok iyi bir avcı olduğunu söyledi.

Çoban, etobur yusufçuk böceklerinin havadayken avlandıklarını belirterek "Yusufçuklar, kendi ağırlıkları kadar da besin tüketiyor. Sivrisinek, tatarcıklar, arı, kelebek ve böceklerle beslenmektedirler. Doğanın dengesi için bu böceklerin önemi de oldukça fazladır." dedi.

Emrah Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusufçuklar çok renklidirler, hemen dikkati çekerler. Hem tarım hem de insanların dostudurlar çünkü sivrisineklerle, bize zarar veren haşerelerle, küçük tatarcıklarla beslenip onların sayısını kontrol altında tutarlar. Bu da aslında doğanın bize sunduğu mucize. Sarıkamış bu mucizenin doğal yaşandığı yerlerden bir tanesi çünkü neredeyse el değmemiş bir coğrafya ve böyle kalması için de herkes çaba sarf ediyor."

Kırmızı ve mavi renkleri ile göz kamaştırıyorlar

Çoban, yusufçukların doğanın dengesi için önemli görevler üstlendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yusufçukların farklı renkleri olanlar var ama mavi ve kırmızı renkli olanlar en dikkat çekenleridir ama asıl bizim için önemli olan görevleridir. Yusufçukların görevleri biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi. Yusufçuklar besin kaynakları ile doğayı dengelerken besin piramitlerinin alt kısmında oldukları için bazı kuşlar ve memeliler de onları yiyerek beslenir, böylece doğal bir denge içinde yaşam oluşur. Sarıkamış da bu yaşamın en önemli göstergelerinden biridir."

Yusufçuklar Sarıkamış'ı mesken tuttu

Kaynak: AA

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