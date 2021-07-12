Yusuf Güney kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında, nereli?

Melekler Seni Bana Yazmış, İki Romantik Deli, Serserin Oldum gibi şarkıları seslendiren Yusuf Güney, aynı zamanda iki filmde de rol aldı. Peki, Yusuf Güney kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında, nereli? Türk pop şarkıcısıdır

Türk pop şarkıcısı Yusuf Güney, Sarı Siyah ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filminde rol aldı. Peki, Yusuf Güney kimdir? Yusuf Günay kaç yaşında, nereli?

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Sinop'ta doğan Günay, 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi kuruluş kanununu dönemin Devlet Bakanı Sayın Coşkun Kırca ile birlikte hazırlayan ekipte yer almıştır. 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla 6 yıl süre ile atanmış, bu süre içerisinde merkezi Roma'da bulunan Akdeniz Ülkeleri Enerji Kurumları (MEDREG) Başkan Yardımcısı ve merkezi Budapeşte'de bulunan Enerji Düzenleyici Kurumları Birliği (ERRA) Başkanlığını yürütmüştür. Evli ve 2 çocuk babası olan Yusuf Günay, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YUSUF GÜNEY EĞİTİMİ

1985 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye)'nden mezun olmuştur. Başbakanlıkta 1986 – 2001 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı, Ekonomik Kararlar Daire Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı ve Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.