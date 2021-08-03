Yusuf Güney gözaltına mı alındı? Yangın bölgesine giden Yusuf Güney gözaltına alındı mı?
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Yusuf Güney gözaltına mı alındı? Yangın bölgesine giden Yusuf Güney gözaltına alındı mı?

Yusuf Güney gözaltına mı alındı? Yangın bölgesine giden Yusuf Güney gözaltına alındı mı?
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Türkiye'de yangınlar devam ederken Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney'in, gözaltına alındığı iddia edildi. Peki, Yusuf Güney gözaltına mı alındı? Yangın bölgesine giden Yusuf Güney gözaltına alındı mı?

Türkiye genelinde yangınlar devam ederken, yangınlarla ilgili konular araştırılmaya devam ediyor.Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney ile ilgili gözaltına alındığı iddia edildi. Yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştığı ve Güney'in tartışma esnasında yanındaki silahıyla havaya ateş ettiği iddia edildi. Detaylı bilgiler haberimizde.

YUSUF GÜNEY GÖZALTINA MI ALINDI?

İstediği bölgelere müdahale edilmediği için sinirlenen Yusuf Güney'in orman memurlarının üzerine yürüdüğü, yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şarkıcının Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü ve işlemlerine devam ediliyor.

AFET BÖLGESİNE YARDIMA GİTTİ

Yangın başladıktan sonra afet bölgesine giden ve gördüğü küçük yangınlara müdahale eden Yusuf Güney, yaptığı açıklamada "Yangının mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur" demişti.

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Yusuf Güney gözaltına mı alındı? Yangın bölgesine giden Yusuf Güney gözaltına alındı mı? - Haberler
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