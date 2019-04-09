Yusuf Agah Efendi'nin Londra Elçiliğinin 225'inci Yılı Kutlandı

Osmanlı İmparatorluğunun İngiltere'ye atadığı ilk büyükelçi Yusuf Agah Efendi'nin göreve başlamasının 225'inci yıl dönümü Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğindeki etkinlikte, müzik tarihçisi Dr. Emre Aracı, Yusuf Agah Efendi'nin Londra'ya gelişinin İngiltere'deki yankılarını anlattığı bir konferans verdi. Piyanist Tolgan Ün de Osmanlı Büyükelçisi için ve ondan esinlenilerek bestelenen marşlardan örnekleri icra etti.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yalçın, Yusuf Agah Efendi'nin İngiltere'ye 1793'te geldiğini ve bir yıl sonra da büyükelçi olarak göreve başladığını söyledi.

Yalçın, ilk Osmanlı Büyükelçisinin Londra'ya gelişinin üzerinden geçen 225 yılı bir konferans, müzik ve anekdotlarla dolu bir gecede biraz nostaljiyle anmayı amaçladıklarını kaydetti.

İngiltere ile Türkiye'nin derin bir siyasi, tarihi ve kültürel geçmişi olduğunu belirten Yalçın, düzenledikleri etkinlikle bu tarihe ve iki ülkenin geleceğine ışık tutmayı ümit ettiklerini vurguladı.

İlk elçiye büyük ilgi

Dr. Emre Aracı da Yusuf Agah Efendi'nin İngiltere'ye gelişinin bu ülkede önemli yankılar uyandırdığını söyledi.

Yusuf Agah Efendi'nin Londra'da faal bir hayat sürdüğünü anlatan Aracı, operaya gittiği, muhtelif davetlere katıldığını, resimlerinin, gravürlerinin yapıldığını, kendisi için müzik eserleri bestelendiğini kaydetti.

İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne yolladığı ilk ticari elçinin üzerinden yaklaşık 2 asır geçtikten sonra ilk Osmanlı elçisinin bu ülkeye geldiğinin altını çizen Aracı, "200 sene sonra daimi bir elçinin tayin edilmesi büyük ilgi uyandırmış. Kılığı, kıyafeti, her şeyiyle o devrin gazetelerinde yer bulmuş." diye konuştu.

Etkinliğe aralarında İngiltere'nin eski Ankara büyükelçileri David Logan ile Richard Moore'un da bulunduğu çok sayıda İngiliz ve Türk davetli katıldı.

Kaynak: AA