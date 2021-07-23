Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli? Yüsra Geyik biyografisi!
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Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli? Yüsra Geyik biyografisi!

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli? Yüsra Geyik biyografisi!
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Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve evde karantinaya giren oyuncu Yüsra Geyik kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüsü atlatan ve şimdilerde sağlık durumunun iyi olduğu bilinen oyuncu hem güzelliği hem de kariyerindeki başarıları ile biliniyor. Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli? Yüsra Geyik mesleği nedir? Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi nedir?

Popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, "Zeliş" karakterini canlandırmaktadır. Peki, Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli? Yüsra Geyik mesleği nedir? Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, "Zeliş" karakterini canlandırmaktadır.

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Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli? Yüsra Geyik biyografisi! - Haberler
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