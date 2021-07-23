Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli? Yüsra Geyik biyografisi!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve evde karantinaya giren oyuncu Yüsra Geyik kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüsü atlatan ve şimdilerde sağlık durumunun iyi olduğu bilinen oyuncu hem güzelliği hem de kariyerindeki başarıları ile biliniyor. Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli? Yüsra Geyik mesleği nedir? Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi nedir?