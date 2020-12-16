Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim
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Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim

16.12.2020 08:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:27
Yüsra Geyik: Gelinlik giyme yaşına geldim

Zorlu AVM'de objektife yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerle sohbet etti.

Zorlu AVM'de objektife yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerle sohbet etti. "15 sene önce 'Arka Sokaklar'a başladığımda çocuktum. Şimdi dizide ben de sizin gibi muhabir oldum" diyen oyuncu, "Bir sonraki projenizde nasıl bir karakteri canlandırmak istersiniz?" sorusuna gülerek yanıt verdi: "Şöyle yalıda, köşkte geçen bir dizi hiç fena olmazdı!"

Geçtiğimiz günlerde bir farkındalık projesi için gelinlikle objektif karşısına geçen oyuncu, "Gerçek hayatta ne zaman gelinlik giyeceksiniz?" sorusu üzerine de şöyle dedi: "Bana da evlilik sorduğunuza göre o yaşa geldim galiba. Her kadının hayalidir gelinlik giymek ama benim şu an kalbim boş, bir ilişkim yok. Kısmet bu işler."

Kaynak: Hürriyet

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