Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Hissedilir Derecede Azalacak, Kar Yağışı Etkili Olacak
Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derece azalacağını belirterek İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini duyurarak yurdun iç ve doğu bölgeleri için kar yağışı uyarısında bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya ve Konya dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR YURT GENELİNDE HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 7 derece
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20 derece
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11 derece
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 10 derece
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 7 derece
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece