Yurt içi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla yurt içi mi, yurtiçi mi? Yurt içi ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yurt içi". Peki, yurtiçi nasıl yazılır? TDK'ya göre yurt içi mi, yurtiçi mi yazılır?

Yurt içi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, yurt içi TDK'ya göre nasıl yazılır? Yurtiçi nasıl yazılır? Yurtiçi mi, yurtiçi mi? TDK'ya göre yurt içi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE YURT İÇİ NASIL YAZILIR? Yurtiçi: Yanlış Yurt içi: Doğru YURT İÇİ İLE ÖRNEK CÜMLELER yurt içi: 1. sıfat Yurt sınırları içinde olan. 2. isim Yurt sınırları içindeki her yer.