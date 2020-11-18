Yurt dışına kaçmaya çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yurt dışına kaçmaya çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı

18.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:02
Yurt dışına kaçmaya çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı

Zonguldak'ta, yurt dışına gitmeye çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı.

Zonguldak'ta, yurt dışına gitmeye çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Ro-Ro Limanı'nda yurt dışına gitmeye çalışan bir tırda inceleme başlattı.

Ekipler, tırın dorsesinde saklananların, dorsenin kapandığı bezin bir bölümünü keserek hava almaya çalıştıklarını fark etti.

Dorsede biri Türk vatandaşı, 3'ü çocuk 6 Iraklı ile ikisi Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişi bulundu.

Olay, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Türk vatandaşı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 8 sığınmacı Zonguldak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

İlgili Haberler

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaktan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı (2)
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaktan hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı (2)
Son Dakika | Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı
Son Dakika | Sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isteyen PKK'lı yakalandı
PKK üyeliğinden yasağı vardı, yurt dışına çıkmak isterken böyle yakalandı
PKK üyeliğinden yasağı vardı, yurt dışına çıkmak isterken böyle yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Berat Albayrak Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Tarkan Sibel Can İdil Fırat
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Sergio Perez Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yurt dışına kaçmaya çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 14:08:20. #1.15#
title