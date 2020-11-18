Yurt dışına kaçmaya çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı

Zonguldak'ta, yurt dışına gitmeye çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı.

Zonguldak'ta, yurt dışına gitmeye çalışan bir Türk ile 8 sığınmacı yakalandı.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Ro-Ro Limanı'nda yurt dışına gitmeye çalışan bir tırda inceleme başlattı.

Ekipler, tırın dorsesinde saklananların, dorsenin kapandığı bezin bir bölümünü keserek hava almaya çalıştıklarını fark etti.

Dorsede biri Türk vatandaşı, 3'ü çocuk 6 Iraklı ile ikisi Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişi bulundu.

Olay, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Türk vatandaşı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 8 sığınmacı Zonguldak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı