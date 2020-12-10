Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
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Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi

10.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:54

Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal adliyeye sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Ünsal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sağlık kontrolü için getirildi.

Buradaki işlemi tamamlanan Ünsal, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatılmış, söz konusu kişi, Edirne den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla dün yakalanmıştı.

Zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirilmişti.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi
Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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