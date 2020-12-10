Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Ünsal, adliyeye sevk edildi (2)
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Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Ünsal, adliyeye sevk edildi (2)

10.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:23
Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Ünsal, adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDIYurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ünsal, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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