Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Ünsal, adliyeye sevk edildi (2)
10.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:23
TUTUKLANDIYurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ünsal, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU