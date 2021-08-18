Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Antalya Kumluca Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanında bulunan öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Antalya Kumluca Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanında bulunan öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Çatısında tamir yapılan Sarıcasu Mahallesi'ndeki Kumluca Havva-Sedat Avcıoğlu yanındaki dört katlı öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri ve arazözlerle karadan, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yurtta hasar oluştu.

Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı
Son dakika haberleri: Öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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