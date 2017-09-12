Yürekleri Yakan Kazada Baba Oğul Can Verdi

Manisa'nın Soma ilçesinde oğlunun da üzerinde bulunduğu traktörle fasulye dövmeye çalışan şahıs, ters dönen traktörün altında kalarak 5 yaşındaki oğluyla birlikte can verdi.



Edinilen bilgilere göre, kaza, Soma ilçesinin Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkez Hamidiye ile Karaçam mahalleleri arasında bulunan tarlada iddiaya göre, 5 yaşındaki oğlu O.S. ile birlikte fasulye döven Kemal Sarı (38), traktörün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 yaşındaki oğluyla birlikte ters dönen traktörün altında kaldı. Feci kazada baba oğul olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ve jandarma ekipleri baba ile oğlunun cansız bedenini traktör altından çıkardı. Maden işçisi olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Kemal Sarı'nın oğluyla birlikte çıkarılan cenazeleri Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA