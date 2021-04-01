Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan ibadethaneleri ramazana hazırlıyor

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ibadethaneleri temizleyerek ramazana hazır hale getiriyor.

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ibadethaneleri temizleyerek ramazana hazır hale getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan öncesi ilçe halkının sağlıklı ve temiz bir ortamda ibadet edebilmeleri için camilerin dezenfekte edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe genelinde tüm ibadethanelerde ramazan öncesi temizlik seferberliği başlattıklarını, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt