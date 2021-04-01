Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan ibadethaneleri ramazana hazırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan ibadethaneleri ramazana hazırlıyor

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan ibadethaneleri ramazana hazırlıyor

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ibadethaneleri temizleyerek ramazana hazır hale getiriyor.

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan ibadethaneleri temizleyerek ramazana hazır hale getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan öncesi ilçe halkının sağlıklı ve temiz bir ortamda ibadet edebilmeleri için camilerin dezenfekte edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe genelinde tüm ibadethanelerde ramazan öncesi temizlik seferberliği başlattıklarını, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabileceklerini kaydetti.

Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan ibadethaneleri ramazana hazırlıyor
Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan ibadethaneleri ramazana hazırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Özlem Zengin Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüreğir Belediyesi ilçede bulunan ibadethaneleri ramazana hazırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:57:25. #1.16#
title