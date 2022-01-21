Yüreğimde Allah Var sözleri! Yüreğimde Allah Var Dinle! Yüreğimde Allah Var ilahisi sözleri!

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YÜREĞİMDE ALLAH VAR SÖZLERİ

Ey Can, Yüreğimde Allah Var Allah Var

Ey Can, Yüreğimde Allah Var Allah Var

Zahir Eyle Bizi Ya Rab

Yüreğimde İman Var

Zahir Eyle Bizi Ya Rab

Yüreğimde İman Var

YÜREĞİMDE ALLAH VAR DİNLE

YÜREĞİMDE ALLAH VAR İLAHİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Sanatçı : Ender Gündüzlü & Metin Arıgül

Albüm : Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

Yayım : SB Müzik

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