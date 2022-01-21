Yüreğimde Allah Var sözleri! Yüreğimde Allah Var Dinle! Yüreğimde Allah Var ilahisi sözleri!

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YÜREĞİMDE ALLAH VAR SÖZLERİ
Ey Can, Yüreğimde Allah Var Allah Var
Ey Can, Yüreğimde Allah Var Allah Var
Zahir Eyle Bizi Ya Rab
Yüreğimde İman Var
Zahir Eyle Bizi Ya Rab
Yüreğimde İman Var
YÜREĞİMDE ALLAH VAR İLAHİSİ HAKKINDA BİLGİLER
- Sanatçı : Ender Gündüzlü & Metin Arıgül
- Albüm : Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- Yayım : SB Müzik