Yunusemreli Çocuklar Tatillerini Sporla Değerlendiriyor

Yunusemre Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Wushu branşını tercih eden öğrenciler bir yandan bu sporu öğrenirken; bir yandan da izcilik, arama kurtarma, ilk yardım ve Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.



Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmeleri amacıyla 12 branşta açtığı Yaz Spor Okulları'nda Wushu branşı yoğun ilgi görüyor. 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 200 sporcu Wushu eğitimi alıyor. Haftada 5 günü eğitim gören sporcular Wushu eğitiminin yanı sıra birçok eğitimi de bir arada alıyor. Kursa ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Wushu Antrenörü Yusuf Çetinkaya, amaçlarının başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söylerken ailelere de çağrıda bulunuyor. Çetinkaya sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Kursa olan ilgi bizi oldukça memnun ediyor. Bu eğitimin yanında çocuklarımız izcilik, arama kurtarma, ilk yardım eğitimi alırken Kur'an-ı Kerim de öğreniyor. Amacımız burada olimpiyatlara katılabilecek düzeyde başarılı, topluma faydalı, kendine güvenli bireyler yetiştirebilmek. Tabi bu tür organizasyonlar desteksiz olmuyor. Bu anlamda verdikleri desteklerden dolayı başta Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye ve kulüp başkanımız Arif Alkan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.



İki kızını kursa gönderen öğrenci velisi Naciye Köprülü ise velilere çağrıda bulunarak, "2 kızım var. Bir yıldan fazla bir süredir eğitim görüyor. Çok dolu dolu bir program. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Yüzme dersleri alıyorlar. Buradan sizin aracılığınız ile hocamıza ve bu çalışmayı yapılmasında ön ayak olanlara çok teşekkür ediyorum. Bütün ailelerimize bu sporu tavsiye ediyorum" diye konuştu. - MANİSA