YUNUS EMRE'NİN PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYECİLER KESEREK ÇIKARDI

MALATYA'da Yusuf Emre Altunkaya'nın (17) parmağına taktıktan sonra çıkaramadığı çelik yüzük, itfaiyeciler tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Evde bulunan yüzüğünü taktığı parmağına sıkışan Yusuf Emre Altunkaya, çabalamasına rağmen yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan ve parmağı şişen Altunkaya, başarısız olunca arkadaşı ile birlikte itfaiyeye giderek yardım istedi. İtfaiyeciler yüzüğü spiral makinesiyle kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına demir parçası koyarak önlem aldı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Yusuf Emre'nin parmağını yakmaması için de su döküldü. Yaklaşık 10 dakika süren işlemin ardından Yusuf Emre Altunkaya'nın parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı. Yusuf Emre'nin teşekkür ettiği itfaiyeciler ise kestikleri yüzüğü hatıra olarak saklamasını belirtirken, "Bir daha çelik yüzük takma" uyarısında bulundular.