Yunus Emre Enstitüsünden 21 dilde bayram tebriği
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Yunus Emre Enstitüsünden 21 dilde bayram tebriği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyanın çeşitli yerlerinden 21 dilde bayram tebriği videosu paylaştı.

25.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:05

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyanın çeşitli yerlerinden 21 dilde bayram tebriği videosu paylaştı.

YEE'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, dünyanın çeşitli yerlerinden gönüllüler Arapça, Almanca, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Boşnakça, İngilizce, İtalyanca, Malayca, Rumence, Rusça, Somalice, Urduca, Tayca, Zuluca, Japonca, Kazakça, Macarca, Farsça, Gürcüce, Hırvatça ve Türkçe olarak kendi dillerinde bayramın onlar için ne anlama geldiğini ifade etti ve bayram tebriğinde bulundu.

Paylaşımda, Hiba Jayusi Arapça dilinde, "Benim için bayram ailelerin bir araya gelmesi ile yanında bir fincan kahve ve bir tane kerebiç kurabiyesi demektir." ifadelerini kullandı.

Andera Miesenböck, Almanca, Ramazan Bayramı'nın kendisi için tefekkür, birliktelik ve barış anlamı taşıdığını belirtirken, Elif Jashari, Arnavutça, bayramın insanların bir araya gelip kaynaşması anlamına geldiğini aktardı.

Nisa Mütellimova Azerbaycan Türkçesinde, "Bayram bizde birliğin, dayanışmanın sembolüdür." ifadesini kullanırken, Dzelila Tinjak Boşnakça, Ramazan Bayramı'nın, alilelerin bir araya gelmesiyle yakınlaşmasına vesile olan yılın en önemli günü olduğunu söyledi.

Nur Mahmud Urduca, "Bayram bizim için hayır ve huzur demektir." sözlerini kullanırken, Tamao Iwamaru Japonca, bayramın arkadaş ve akrabalarla şehrin önemli yerlerini gezerek eğlenmek olduğunu belirtti.

Ayzada Şakar Kazakça, bayramın Kazaklar için rızık, bereket ve bolluk demek olduğunu ifade ederken, Aslıhan Török Macarca, "Bayram bir gelenek nostalji, sevgi ve teşekkür fırsatıdır." diye konuştu.

Amra Çauşeviç Hırvatça, bayramın kendisi için mutluluk sevinç ve ailesiyle beraber olmak olduğunu söyledi.

Video, Türkçe edilen bayram tebriğiyle sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsünden 21 dilde bayram tebriği

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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