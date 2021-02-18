Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'nda kayıtlar açıldı!
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Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'nda kayıtlar açıldı!

18.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:46
Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'nda kayıtlar açıldı!

Yunus Emre Enstitüsü, 5 farklı oyunda turnuva düzenlemeye hazırlanıyor.

Balkanlar, Batı Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden olmak üzere toplamda 4 bölgeden 24 farklı ülke, Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'na katılım gösterecek. 24 ülkeden Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'na dahil olacak olan takımlar, 5 farklı oyunda toplamda $8750 değerindeki ödül havuzu için mücadele edecek.

Katılım gösterecek olan ülkeler:

  • Balkanlar (Bosna, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Romanya)

  • Batı Avrupa (Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Avusturya)

  • Kuzey Afrika (Fas, Cezayir, Mısır)

  • Orta Doğu (Katar, İran, Ürdün, Lübnan, Kudüs)

    • Satranç, Rocket League, F1 2020, NBA 2K21 ve FIFA 21 oyunlarında mücadele etmek istiyorsanız,  www.yeespor.com'dan turnuvaya kayıt yaptırabilirsiniz. Turnuva 22 Şubat – 14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

    Kaynak: Playerbros

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