Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'nda kayıtlar açıldı!

Balkanlar, Batı Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden olmak üzere toplamda 4 bölgeden 24 farklı ülke, Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'na katılım gösterecek. 24 ülkeden Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'na dahil olacak olan takımlar, 5 farklı oyunda toplamda $8750 değerindeki ödül havuzu için mücadele edecek.

Katılım gösterecek olan ülkeler:

Balkanlar (Bosna, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, Romanya)

Batı Avrupa (Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Avusturya)

Kuzey Afrika (Fas, Cezayir, Mısır)

Orta Doğu (Katar, İran, Ürdün, Lübnan, Kudüs)

Satranç, Rocket League, F1 2020, NBA 2K21 ve FIFA 21 oyunlarında mücadele etmek istiyorsanız, www.yeespor.com'dan turnuvaya kayıt yaptırabilirsiniz. Turnuva 22 Şubat – 14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: Playerbros