Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'nda kayıtlar açıldı!
18.02.2021 00:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:46
Yunus Emre Enstitüsü, 5 farklı oyunda turnuva düzenlemeye hazırlanıyor.
Balkanlar, Batı Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden olmak üzere toplamda 4 bölgeden 24 farklı ülke, Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'na katılım gösterecek. 24 ülkeden Yunus Emre Enstitüsü Dijital Turnuvası'na dahil olacak olan takımlar, 5 farklı oyunda toplamda $8750 değerindeki ödül havuzu için mücadele edecek.
Katılım gösterecek olan ülkeler:
Satranç, Rocket League, F1 2020, NBA 2K21 ve FIFA 21 oyunlarında mücadele etmek istiyorsanız, www.yeespor.com'dan turnuvaya kayıt yaptırabilirsiniz. Turnuva 22 Şubat – 14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.
Kaynak: Playerbros