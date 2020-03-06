Yunanlıların Bayrak Adası'na bıraktığı sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
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Yunanlıların Bayrak Adası'na bıraktığı sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası'ndan Bayrak Adası'na bırakılan sığınmacılar, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:00
Yunanlıların Bayrak Adası'na bıraktığı sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası'ndan Bayrak Adası'na bırakılan sığınmacılar, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın ilçesi ile Sisam Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nda sığınmacıların bulunduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu, adadaki 34 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacıların ifadelerinde 5 Mart gecesi saat 00.30 sularında Kuşadası'ndan çıkarak saat 04.00 civarında Sisam Adası'na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunanlılar tarafından toplanarak, 3 botla Bayrak Adası'na bırakıldıklarını söyledikleri belirtildi.

Öte yandan, Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 44 sığınmacı kurtarıldı.

Kaynak: AA

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