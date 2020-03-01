Yunanistan, sınıra gelen göçmenleri SMS atarak gelmemeleri konusunda uyarıyor

01.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:02

Türkiye, 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı. Yunanistan da sınırına dayanan göçmenlere SMS atarak sınıra gelmemeleri konusunda uyarıyor.

Geçtiğimiz perşembe günü Esed rejiminin askerlerimize düzenlediği hava saldırısı sonucunda 34 Mehmetçik şehit oldu. Türkiye gelişmenin ardından ülkedeki mültecilerin sınırı geçmelerini engellemeyeceğini açıkladı. Bunu duyan başta Suriyeliler olmak üzere binlerce göçmen Yunanistan sınırına dayandı.

YUNAN HÜKÜMETİ SMS'LE UYARIYOR

Yunan Hükümeti ise sınırına dayanan göçmenleri gaz bombasıyla uzaklaştırma çalışmasından sonra yeni bir adım daha attı. Yunanistan, Meriç Nehri sınırına gelen göçmenlere SMS atarak sınırı geçmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Mesajda sınır güvenliğinin maksimum seviyede tutulduğu da belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin göçmenleri engellemeyeceğini açıklamasının ardından binlerce göçmen kara yoluyla ve Meriç Nehri'ni aşarak Yunanistan'a girmek için Edirne'ye gitti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'den çıkan göçmen sayısının 80 bin 888 olduğunu ve sayının artacağını açıkladı.

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