Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Doğu Akdeniz gerginliğinde Kemal Reis fırkateyniyle çarpışan Yunan savaş gemisinin kaptanını tebrik etti. Yunan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada olayın "kaza" olduğunu belirtmişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, geçtiğimiz hafta "kazayla" Türk gemisine çarpan Yunan firkateyninin kaptanını tebrik etti. Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Limnos adlı Yunan gemisinin kaptanı Ioannis Salaries, Bakan Panagiotopoulos'a görevini yaptığını ifade etti.

Yunan gazetesi, Panagiotopoulos'un, kaptanı tebrik ederek olayın resmi olarak tanındığını yazdı.

ÇARPIŞMANIN "KAZA" OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, Akdeniz'de Türk ve Yunan savaş gemilerinin küçük çaplı bir çarpışma olayına karıştıkları ileri sürülmüştü.

Yunan Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak Reuters'e yaptığı açıklamada, Yunanistan'a ait bir fırkateynin Türk savaş gemisiyle kafa kafaya çarpışmamak için manevra yaptığı ancak geminin arkasına hafifçe çarptığını söylemişti.

Bunun bir "kaza" olduğunu belirten kaynak, Yunan fırkateyninin hasar görmediğini belirtti. Türk savaş gemisinde ise hasar olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

KEMAL REİS GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta bir Yunan fırkateyninin Oruç Reis araştırma gemisine yönelik tacizine Kemal Reis müdahalede bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayı partisinin kuruluş yıl dönümü törenindeki konuşmasında "Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ha! Kendilerine söyledik, 'Bak bizim Oruç Reis'imize saldırmayın, eğer saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz' dedik. Bugün ilk cevabı aldılar" sözleriyle duyurmuştu. Yunan basınında ise, Kemal Reis'in müdahale sırasında yara aldığı ve limana çekildiği iddiaları yer almıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın dünkü paylaşımıyla Kemal Reis'in durumunun iyi olduğu ve aktif görevini sürdürdüğü de bir kez daha tescillenmiş oldu.